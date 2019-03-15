В России впервые продали автомобиль с электронным ПТС

15.03.2019 00:50



Первый электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) был успешно зарегистрирован в России, а автомобиль, который за ним закреплен, был успешно продан, сообщает ИА «REGNUM». В ближайшем будущем планируется массовое введение ЭПТС, которые в конечном счете вытеснят из обихода классические, бумажные ПТС. Первым автомобилем, с подобными документами, стал «Mazda CX-9», проданный в официальном дилерском центре, который находится в Химках. Эксперты отметили, что электронный формат автомобильного паспорта позволяет детально отследить и проверить все данные о количестве владельцев, сроках владения, продажи и еще ряда немаловажных показателей.