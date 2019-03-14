В России предложат ограничить продажу алкоголя в жилых районах

14.03.2019 22:38



В рамках стратегической сессии, на которой обсуждались вопросы по продвижению здорового образа жизни в России, было выдвинуто немало предложений, среди которых присутствовали предложения по ограничению продажи алкогольных напитков в жилых районах, о повышении до 21 года возраста, необходимого для покупки алкоголя и многие другие, сообщает «РБК». Вопрос по борьбе с алкоголем был подчеркнуто и акцентированно выделен, поскольку алкоголизм ведет к наиболее пагубным заболеваниям и наибольшим трагическим происшествиям. По статистике, каждый пятый мужчина в России погибает от проблем, вызванных пагубным воздействием алкоголя.