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Глава СПЧ предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи

14.03.2019 22:15
Глава СПЧ предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи

Михаил Федотов, являющийся председателем Совета по правам человека при президенте России, предложит определять бездомных пенсионеров в приемные семьи, сообщают «РИА новости». Федотов предложил взять за основу систему помещения детей в приемные семьи, переработать и адаптировать её под пожилых «сирот», а также внести коррективы в финансовую составляющую данного процесса. Заседающие СПЧ признали, что данная идея является хорошей и заслуживает дальнейшего рассмотрения и реализации.

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