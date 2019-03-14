Глава СПЧ предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи

14.03.2019 22:15



Михаил Федотов, являющийся председателем Совета по правам человека при президенте России, предложит определять бездомных пенсионеров в приемные семьи, сообщают «РИА новости». Федотов предложил взять за основу систему помещения детей в приемные семьи, переработать и адаптировать её под пожилых «сирот», а также внести коррективы в финансовую составляющую данного процесса. Заседающие СПЧ признали, что данная идея является хорошей и заслуживает дальнейшего рассмотрения и реализации.