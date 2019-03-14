Медведев осмотрел новый правительственный офис в «Москва-Сити»

14.03.2019 21:59



Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев лично посетил новый офис, находящийся в комплексе «Москва-Сити», предназначенный для ряда правительственных ведомств, сообщает «Интерфакс». В результате подобного «переезда», около 15 ведомственных зданий были освобождены, а площадь нового правительственного офиса практически вдвое меньше, чем сумма площадей зданий, ранее занимаемых правительственными структурами, что несомненно приведет к значительной экономии бюджетных средств.