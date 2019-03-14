Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины

14.03.2019 19:51



13 марта президентом Украины Петром Порошенко был подписан указ, согласно которому Егор Божко, занимавший пост главы Службы внешней разведки Украины, покинул свой пост, сообщает «РБК». Ранее Божко занимал один из руководящих постов в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, а до этого являлся и.о. главы миссии Украины при НАТО. О причинах подобного «смещения» не сообщается, все ограничивается лишь официальным сообщением на сайте президента Украины.