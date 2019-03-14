Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
14 МАР, 21:08 МСК
USD (ЦБ)    65,4021
EUR (ЦБ)    74,0613

14 МАР, 21:08 МСК
USD (ЦБ)    65,4021
EUR (ЦБ)    74,0613

Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины

14.03.2019 19:51
Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины

13 марта президентом Украины Петром Порошенко был подписан указ, согласно которому Егор Божко, занимавший пост главы Службы внешней разведки Украины, покинул свой пост, сообщает «РБК». Ранее Божко занимал один из руководящих постов в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, а до этого являлся и.о. главы миссии Украины при НАТО. О причинах подобного «смещения» не сообщается, все ограничивается лишь официальным сообщением на сайте президента Украины.

Новыми россиянами хотят сделать до 10 млн мигрантов
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 1

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 7

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Узнай, страна

В Челябинской области запустили производство стабилизаторов для Ford и Lada

В Челябинской области запустили производство стабилизаторов для Ford и Lada

В Свердловской области запустили производству реагентов для ликвидации разливов нефти

В Свердловской области запустили производству реагентов для ликвидации разливов нефти

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Перспективы очевидны – расширяем ассортимент

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Перспективы очевидны – расширяем ассортимент

Аграрии Омска участвуют в крупнейшей выставке Узбекистана AgroWorld

Аграрии Омска участвуют в крупнейшей выставке Узбекистана AgroWorld

Новости СМИ

Новости дня

20:58 Медведев одобрил старт строительства высокоскоростных магистралей в РФ Медведев одобрил старт строительства высокоскоростных магистралей в РФ
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
20:50 Предпринимателям предложат кредитную ставку ниже банковских Предпринимателям предложат кредитную ставку ниже банковских
19:43 Новыми россиянами хотят сделать до 10 млн мигрантов Новыми россиянами хотят сделать до 10 млн мигрантов
18:44 Грудинин займет место Алферова в Госдуме Грудинин займет место Алферова в Госдуме
18:32 Opel представил модели для российского рынка Opel представил модели для российского рынка
18:17 Телеведущего Сергея Брилева исключили из общественного совета при Минобороны Телеведущего Сергея Брилева исключили из общественного совета при Минобороны
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
17:58 Международные резервы России снизились на $3,5 млрд Международные резервы России снизились на $3,5 млрд

Узнай, страна!

19:48 В Челябинской области запустили производство стабилизаторов для Ford и Lada В Челябинской области запустили производство стабилизаторов для Ford и Lada
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
19:21 В Свердловской области запустили производству реагентов для ликвидации разливов нефти В Свердловской области запустили производству реагентов для ликвидации разливов нефти
17:16 Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Перспективы очевидны – расширяем ассортимент Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Перспективы очевидны – расширяем ассортимент
14:29 Аграрии Омска участвуют в крупнейшей выставке Узбекистана AgroWorld Аграрии Омска участвуют в крупнейшей выставке Узбекистана AgroWorld
14:05 В Свердловской области полностью обновят инфраструктуру обращения с отходами В Свердловской области полностью обновят инфраструктуру обращения с отходами
13 МАР, 17:03 В Тамбове пройдет фестиваль крымской кухни В Тамбове пройдет фестиваль крымской кухни

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter