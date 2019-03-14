Новыми россиянами хотят сделать до 10 млн мигрантов

14.03.2019 19:43



Правительство России закончило первоначальное формирование функционального ведомства, целью которого будет являться привлечение в страну новых жителей, количество которых, по первоначальным расчетам, будет равняться 5-10 млн человек, сообщает «Коммерсантъ». Наиболее вероятными для подобной цели рассматриваются граждане Украины, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана, поскольку данные страны являются ближайшими, а русскоязычное население в их составе явно преобладает.