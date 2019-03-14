Грудинин займет место Алферова в Госдуме

14.03.2019 18:44



Согласно информации, которую предоставил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, члены партии приняли решение о том, кому перейдет депутатский мандат в Государственной думе РФ, освободившийся после смерти Жореса Алферова. Так, новым депутатом Госдумы от КПРФ станет директор совхоза имени Ленина и бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин. По словам Зюганова, данное решение было коллективным, в принятии которого приняли участие все регионы, а также кадровая комиссия, пишет Интерфакс.