Opel представил модели для российского рынка

14.03.2019 18:32



Стало известно, с какими моделями компания Opel вернется на российский рынок. Так, согласно официальной информации, это будут кроссовер Grandland X, пассажирский автобус Opel Zafira Life и коммерческий фургон Vivaro Transporter. Сообщается, что продажи автомобилей начнутся ближе к концу текущего года, они будут реализовываться через 15-20 дилерских центров. Известно также, что модели Opel Zafira Life и Opel Vivaro будут собираться на калужском заводе PSMA, пишет газета Известия.