Международные резервы России снизились на $3,5 млрд

14.03.2019 17:58



Как говорится в официальном сообщении Банка России международные резервы страны за неделю снизились на 0,7%, что в денежном выражении составило порядка $3,5 млрд. Так, по данным регулятора, на 8 марта текущего года международные резервы России составили порядка $479,3 млрд. По словам специалистов Банка России снижение международных резервов произошло из-за отрицательной переоценки, связанной с покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила, пишет ТАСС.