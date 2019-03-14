Петр Порошенко «полетел» в Донбасс

14.03.2019 13:32



Украинский президент проинформировал общественность о том, что он едет на линию разграничения в Донбассе. Как уточняют «Известия», об этом Петр Порошенко торжественно сообщил во время митинга в Киеве, который был посвящен Дню добровольца.

«Сегодня … я лечу на фронт, чтобы посетить наших добровольцев», — произнес Порошенко.

Подобное заявление было сделано на фоне сообщений от ОБСЕ о наращивании военной техники со стороны украинских войск. Речь идет, в том числе, и о танках, а также тяжелой артиллерии около линии соприкосновения. При этом, как отмечается, 8 марта контактной группой было согласовано так называемое «весеннее» перемирие.