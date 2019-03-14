Юрий Шевчук призывает россиян, живущих в США, вернуться на родину

14.03.2019 12:14



Фронтмен группы «ДДТ» Юрий Шевчук обратился с призывом к россиянам, которые мигрировали из РФ в США, вернуться в родные пенаты, о чем пишет «МК». По словам певца, в нашей стране не хватает «просветленного интеллекта». Поэтому нашим соотечественникам в Штатах стоит задумать о том, чтобы «упаковать чемоданы» и отправиться домой.

«Строить новую, светлую, настоящую, красивую Россию. Пора уже, друзья, пора», — подчеркнул Юрий Шевчук.

В марте у Шевчука запланировано несколько концертов в США и Канаде, в рамках турне он выступит в Нью-Йорке, Бостоне и Торонто. Обратится ли музыкант с аналогичным призывом со сцены, станет известно совсем скоро.