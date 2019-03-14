В Крыму военных меньше, чем на улицах Парижа

14.03.2019 11:05



Представители европейских стран продолжают развенчивать мифы о так называемой «крымской оккупации» и массовом присутствии в этом регионе российских военнослужащих. На крымских улицах намного меньше военных, чем на улицах Парижа – об этом заявил кандидат на выборах в ЕП Тьерри Мариани, отвечая на вопрос о том, заметны ли на полуострове так называемые «оккупационные войска». Как передает РИА Новости, в данный момент он находится в Крыму в составе французской делегации.

«Отвечаю совершенно честно, что в Крыму гораздо меньше военных на улице, чем сейчас в Париже», — подчеркнул представитель Франции.

Мариани в разговоре с представителями СМИ отметил, что большинство журналистов Франции никогда не были в Крыму, однако они имеют представление о том, «как здесь обстоят дела». И это мнение было заранее сформировано, отметил политик.