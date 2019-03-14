«Черные ящики» разбившегося в Эфиопии Боинга отправили на расшифровку во Францию

14.03.2019 10:01



В Париж на расшифровку отправлены бортовое устройство регистрации (FDR) и речевой самописец (CVR) лайнера Boeing 737 Max 8, который в минувшее разбился в Эфиопии, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение АК Ethiopian Airlines.

Как сообщалось ранее, эфиопские власти ранее сделали запрос во французское профильное Бюро с просьбой оказать помощь в расшифровке черных ящиков потерпевшего крушение самолета. Обращение к Парижу последовало после того, как отказом на аналогичную просьбу ответило Бюро авиационных инцидентов Германии.