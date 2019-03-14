Астрономы обнаружили "невозможное" пылевое кольцо в сердце нашей Солнечной системы

14.03.2019 07:36



Наша Солнечная система заполнена пылью от крошащихся астероидов и комет, но только некоторые планеты имеют особые собственные пылевые кольца. И Венера, и Земля имеют это удовольствие, сопровождаемые вокруг Солнца полосой космической материи.

Маленькая планета Меркурий, с другой стороны, когда-то считалась совершенно одинокой. Ученые даже не мечтали о том, что пыль может выжить в условиях сильного приближения к источнику тепла солнечной систем. Но оказалось, что они ошибались.

Новое исследование выявило огромный след тонкой космической пыли на орбите Меркурия, образующей кольцо шириной почти 15 млн километров.

Без нашего ведома Меркурий, по-видимому, уже миллиарды лет пробирается через это море древней материи, в три раза больше, чем он сам.

"Ученые думали, что Меркурий, в отличие от Земли или Венеры, слишком мал и слишком близок к Солнцу, чтобы захватить пылевое кольцо",- говорит один из авторов работы Гильермо Стенборг, ученый-солнечник из военно-морской исследовательской лаборатории США. "Специалисты ожидали, что солнечный ветер и магнитные силы Солнца сдуют излишки пыли с орбиты Меркурия."

По правде говоря, Стенборг и его коллега Рассел Говард, ученый-солнечник из той же лаборатории, случайно наткнулись на свое открытие. Команда действительно искала щели в пыли, поближе к Солнцу, где вещество должно было испариться и очиститься.

Результаты работы подтолкнули понимание ученых прямо к краю. Потому что если Меркурий действительно пробирается сквозь космическую пыль, то этот материал должен быть способен подобраться к Солнцу гораздо ближе, чем когда-либо считалось. Это, в свою очередь, дает ученым важную информацию о составе и происхождении самой пыли.

Исследование пылевых колец в нашей Солнечной системе не так уж отличается от чтения древесных колец в лесу. Состоящие из древних обломков 4,6 млрд лет назад, орбитальные облака пыли могли бы помочь ученым объяснить, что произошло с момента образования нашей Солнечной системы, пишет ScienceAlert.