В Раде рассказали о "космических потерях" Украины в войне

14.03.2019 06:32



Депутат Верховной рады Андрей Билецкий, который является основателем национального батальона “Азов" заявил о том, что за время ведения боевых действий на Востоке Украины армия страны понесла "космические потери". По его словам, только после "Минска-2" во время боевых столкновений погибло более тысячи украинских военнослужащих, а всего с начала конфликта на Донбассе украинская армия потеряла более четырех тысяч бойцов, причем многие погибли от болезней, инсультов, осложнений после полученных ранений и самоубийств. Билецкий подчеркнул, что данная цифра является колоссальной для военных действий в современных условиях, пишет РИА Новости, ссылаясь на интервью Андрея Билецкого, размещенное в издании "Апостроф".