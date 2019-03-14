Трамп приостановил все полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9

14.03.2019 06:18



Американский лидер Дональд Трамп принял решение о приостановлении всех полетов пассажирских лайнеров Boeing 737 MAX 8 и MAX 9. Об этом президент США сообщил во время брифинга с журналистами в Белом доме. Приостановка полетов самолетов Boeing будет действовать вплоть до выхода нового распоряжения, которое снимет наложенные ограничения. По словам Трампа, в самое ближайшее время Федеральное управление гражданской авиации США сделает официальное заявление, в котором раскроет все подробности, пишет РИА Новости.