Законопроект о новых правилах погашения кредитов внесен в Госдуму

14.03.2019 00:46



Александром Шериным, занимающим пост первого заместителя главы комитета Государственной думы по обороне, был предложен законопроект, который устанавливает ряд новых правил, касающихся погашения потребительских кредитов, сообщает ИА «REGNUM». Новый механизм погашения платежей предполагает в первую очередь «гасить» основное тело кредиторской задолженности, а уже затем проценты за пользование денежными средствами, пени и неустойки. В подобном сценарии гражданам, выплачивающим свои «кредитные долги», будет гораздо проще нормализировать свое финансовое положение.