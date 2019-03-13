США намерены выделить на военную помощь Украине 250 млн долларов

13.03.2019 23:41



По имеющимся данным, проект бюджета Пентагона США на 2020 год содержит статью расходов, предусматривающую финансирование военной помощи в адрес Украины в размере $250 млн, сообщают «Известия». Данная поддержка входит в программу по «Европейской инициативе сдерживания». Аналогичная статья расходов была предусмотрена для правительства Украины и на 2019 год. Тем не менее, редакция проекта не является финальной и может быть изменена или вовсе удалена.