Снижение НДС на фрукты и ягоды обсуждают на правительственном уровне

13.03.2019 22:46



Алексей Гордеев, занимающий пост вице-премьера России, сообщил, что правительством Российской Федерации рассматривается вопрос о сокращении размера НДС, которым облагаются фрукты и ягоды, с 20 до 10%, сообщает «Интерфакс». Данное заявление прозвучало в обсуждениях в рамках правительственного часа. Вице-премьер подчеркнул, что считает подобную меру крайне необходимой, поскольку во фруктах и ягодах содержатся все основные витамины, необходимые для жизни человека, и которые, что немаловажно, потребляют российские дети.