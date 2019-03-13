ВТБ направит на дивиденды менее 50% прибыли

13.03.2019 22:12



Алексей Моисеев, являющийся заместителем министра финансов России, подтвердил информацию, согласно которой стало известно о том, что компания «ВТБ» направит на дивиденды сумму, составляющую менее 50% от чистой прибыли, сообщает «Финам». На подобные финансовые «жертвы» группа компаний «ВТБ» пойдет по ряду веских причин, которые складываются на основании того, что данный банк является вторым крупнейшим государственным банком страны. Перед банком стоит задача по наращиванию финансовых активов, а также поручение президента России, касающееся пересмотра ряда условий по ипотечному кредитованию.