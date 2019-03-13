Новым заместителем генпрокурора Чайки стал зять Шойгу

13.03.2019 21:56



Алексей Захаров, ранее занимавший пост прокурора Московской области, был назначен Советом Федерации заместителем генерального прокурора Российской Федерации, сообщает «ТАСС». Данное предложение было внесено в верхнюю палату парламента, где его единогласно поддержали сразу несколько профильных комитетов. Заседание по данному предложению прошло в среду, 13 марта, в ходе которого было решено поддержать данное назначение.