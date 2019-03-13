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Иран не позволит Израилю блокировать торговлю нефтью

13.03.2019 21:48
Иран не позволит Израилю блокировать торговлю нефтью

Согласно заявлению Амира Хатами, занимающего пост министра обороны Ирана, в случае попытки со стороны Израиля заблокировать иранский нефтяной торговый маршрут, Иран даст самый жесткий отпор, не исключено что при помощи военной силы и техники, сообщает ИА «Новостной фронт». По словам министра обороны Ирана, его страна не ограничится только лишь громкими заявлениями, а сможет дать самый жестокий отпор, поскольку у страны есть на это ресурсы и возможности.

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