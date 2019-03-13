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Российский МИД призвал США помочь Венесуэле

13.03.2019 20:59
Российский МИД призвал США помочь Венесуэле

Официальный представитель МИД России сделал заявление, в котором призвал правительство США помочь Венесуэле и тем самым помочь своей стране, поскольку санкции, налагаемые на Венесуэлу очень серьезно «бьют» по мировым позициям доллара США, сообщают «Известия». Кроме того, угрозы со стороны США в адрес российской «Роснефти» на деле оказались практически полностью безобидными, поскольку компания успешно продолжает работать и под американскими санкциями.

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