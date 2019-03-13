Трамп раскритиковал идею отмены смертной казни в Калифорнии

13.03.2019 20:51



Дональд Трамп, занимающий пост президента Соединенных Штатов Америки, жестоко раскритиковал решение губернатора Калифорнии, касающееся введения моратория на смертную казнь в территориальных рамках штата, сообщают «РИА новости». Трамп подчеркнул, что подобным решением губернатор, в буквальном смысле, пренебрегает мнением жителей своего штата, а также мнением семей, чьи близкие стали жертвами более чем 700 преступников, приговоренных к смертной казни.