Закон о поддержке отечественных виноделов планируется принять в апреле

13.03.2019 19:48



Законопроект о поддержке развития виноделия и виноградства в России может быть принят в апреле текущего года, а заявил об этом Вячеслав Володин, занимающий пост председателя Государственной думы Российской Федерации, сообщает «Российская газета». Данное заявление прозвучало в рамках встречи Володина с Борисом Титовым, занимающего должность уполномоченного при президенте России по правам предпринимателей. На текущий момент законопроект проходит процесс подготовки ко второму чтению.