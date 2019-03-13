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Правило пяти секунд: действительно ли нормально есть пищу, которая упала на пол?

13.03.2019 18:56
Правило пяти секунд: действительно ли нормально есть пищу, которая упала на пол?

Когда вы роняете кусок еды на пол, это действительно можно есть, если вы поднимаете его в течение пяти секунд? Этот городской миф о еде утверждает, что если еда проведет всего несколько секунд на полу, грязь и микробы не будут иметь большого шанса загрязнить ее. Исследования, проведенные в лаборатории Университета Клемсона, показали, как продукты питания и контактирующие с ними поверхности становятся загрязненными.

Хотя "правило пяти секунд" может показаться не самой насущной проблемой для ученых-диетологов, все же стоит исследовать мифы о еде, такие как этот, потому что они формируют наши убеждения о том, когда еда безопасна для употребления.

Итак, пять секунд на полу - критический порог, отделяющий съедобный кусочек от случая пищевого отравления? Как заявляют ученые, все немного сложнее. Это зависит от того, сколько бактерий может попасть на еду за несколько секунд и насколько грязный пол.

Происхождение довольно часто цитируемого правила пяти секунд сложно проследить, но исследование 2003 года показало, что 70% женщин и 56% опрошенных мужчин были знакомы с этим правилом и что женщины чаще, чем мужчины, ели пищу, которая была сброшена на пол.

В 2007 специалисты из лаборатории Университета Клемсона опубликовали свое исследование, в котором рассказали влияет ли продолжительность контакта еды с загрязненной поверхностью на скорость передачи бактерий в пищу.

Так, ученые привили квадраты плитки, ковра или дерева сальмонеллой. Через пять минут после этого они помещали колбасу или хлеб на поверхность на 5, 30 или 60 секунд, а затем измеряли количество бактерий, оказавшихся на еде. Также, ученые повторили этот точный протокол после того, как бактерии были на поверхности в течение 2, 4, 8 и 24 часов.

Результаты исследования показали, что количество бактерий, переносимых в любой вид пищи, не сильно зависит от того, как долго пища находится в контакте с загрязненной поверхностью – несколько секунд или целую минуту. Общее количество бактерий на поверхности имело большее значение, и это уменьшалось с течением времени после первоначального загрязнения. Важным является не то, как долго ваша еда лежала на полу, а то, насколько заражен бактериями пол, на который еда упала.

При этом ученые обнаружили, что вид поверхности также имеет значение. Так, при заражении ковра сальмонеллой на еду переносилось менее 1% бактерий. Но когда пища соприкасалась с плиткой или деревом, переносилось 48% - 70% бактерий.

Итак, работает ли правило пяти секунд? С точки зрения безопасности пищевых продуктов, 0,1% бактерий на поверхности пола достаточно, чтобы вы заболели. Кроме того, некоторые типы бактерий чрезвычайно вирулентны, и требуется только небольшое их количество, чтобы вы заболели. Например, 10 клеток или менее особо вирулентного штамма E.coli могут вызывать тяжелые заболевания и смерть у людей с нарушенной иммунной системой. Но вероятность того, что эти бактерии окажутся на большинстве поверхностей, очень мала.

Так что в следующий раз подумайте, прежде чем положить упавшую еду в рот, пишет AlterNet.

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