Россия является основным источником дезинформации в Европе

13.03.2019 18:12



Европейский парламент признал Россию основным источником дезинформации в Европе. Так, депутаты одобрили резолюцию, согласно которой в ЕС должна быть создана правовая база для введения санкционных ограничений в отношении физических лиц и компаний, ответственных за кибератаки и пропагандистскую деятельность на территории ЕС. Парламентарии предлагают усилить поддержку европейских учреждений, ведущих борьбу с киберугрозами и пропагандой, пишет ТАСС.