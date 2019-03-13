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Стали известны детали переговоров пилотов Boeing 737 MAX перед крушением

13.03.2019 17:36
Стали известны детали переговоров пилотов Boeing 737 MAX перед крушением

Генеральный директор авиакомпании Ethiopian Airlines раскрыл информацию о переговорах пилотов Boeing 737 MAX, разбившегося в Эфиопии 10 марта. Так, по его словам, экипаж сообщил диспетчеру о проблемах, возникших в управлении самолетом, при этом, о возникновении каких-либо внешних проблем пилоты не сообщали. Известно также, что руководство авиакомпании приняло решение отправить черные ящики, найденные на месте крушения, на экспертизу в Европу, однако какая именно страна ЕС будет ее проводить не сообщается, пишет РБК.

Крушение пассажирского лайнера в Эфиопии
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