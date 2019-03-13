Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
13 МАР, 17:36 МСК
USD (ЦБ)    65,5890
EUR (ЦБ)    74,0237

13 МАР, 17:36 МСК
USD (ЦБ)    65,5890
EUR (ЦБ)    74,0237

Эксперты назвали самые удобные города для жизни

13.03.2019 17:21
Эксперты назвали самые удобные города для жизни

Международная консалтинговая компания Mercer провела собственное исследование и опубликовала рейтинг самых удобных для проживания городов мира. В оценке участвовал 231 город. Эксперты рассматривали такие показатели, как социальные и культурные условия проживания, климат, качество еды, развлечений, транспортной инфраструктуры, а также уровень медицины, образования и предоставления услуг. Так, первое место в рейтинге заняла Вена, за ней следуют Цюрих, Ванкувер, Мюнхен, Окленд, Дюссельдорф, Франкфурт, Копенгаген, Женева и Базель. Москва заняла в рейтинге 167 место, а Санкт-Петербург стал только 174, пишет РИА Новости.

Электронные сигареты могут приравнять к обычным
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 1

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 7

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Узнай, страна

В Тамбове пройдет фестиваль крымской кухни

В Тамбове пройдет фестиваль крымской кухни

В Республике Татарстан запускают серийное производство гидрозащиты погружных электродвигателей

В Республике Татарстан запускают серийное производство гидрозащиты погружных электродвигателей

В Санкт-Петербурге построят многофункциональный гостиничный комплекс в районе аэропорта Пулково

В Санкт-Петербурге построят многофункциональный гостиничный комплекс в районе аэропорта Пулково

В Тамбове на фестивале «Крымская весна» разыгрывают путёвку в Крым

В Тамбове на фестивале «Крымская весна» разыгрывают путёвку в Крым

Новости СМИ

Новости дня

16:58 ФСБ подала в суд на "Новую газету" ФСБ подала в суд на "Новую газету"
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
16:24 Электронные сигареты могут приравнять к обычным Электронные сигареты могут приравнять к обычным
15:59 Visa и Mastercard прекратили обслуживание карт банка "Еврофинанс Моснарбанк" Visa и Mastercard прекратили обслуживание карт банка "Еврофинанс Моснарбанк"
15:31 В Совфеде одобрили закон о блокировке фейковых новостей В Совфеде одобрили закон о блокировке фейковых новостей
14:51 Галкин прокомментировал заявление о заказанном им убийстве Киркорова Галкин прокомментировал заявление о заказанном им убийстве Киркорова
14:03 Совфед отклонил закон о запрете хостелов в жилых помещениях Совфед отклонил закон о запрете хостелов в жилых помещениях
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
13:27 Пентагон запретил трансгендерам служить в ВС США Пентагон запретил трансгендерам служить в ВС США

Узнай, страна!

17:03 В Тамбове пройдет фестиваль крымской кухни В Тамбове пройдет фестиваль крымской кухни
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
16:27 В Республике Татарстан запускают серийное производство гидрозащиты погружных электродвигателей В Республике Татарстан запускают серийное производство гидрозащиты погружных электродвигателей
16:01 В Санкт-Петербурге построят многофункциональный гостиничный комплекс в районе аэропорта Пулково В Санкт-Петербурге построят многофункциональный гостиничный комплекс в районе аэропорта Пулково
14:51 Москва, ЯНАО и ХМАО стали лидерами среди российских регионов по привлечению инвестиций Москва, ЯНАО и ХМАО стали лидерами среди российских регионов по привлечению инвестиций
09:39 С омскими предпринимателями поделятся секретами продвижения и эффективными инструментами маркетинга С омскими предпринимателями поделятся секретами продвижения и эффективными инструментами маркетинга
12 МАР, 11:38 И блинов отведал, и книжку получил И блинов отведал, и книжку получил

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter