Эксперты назвали самые удобные города для жизни

13.03.2019 17:21



Международная консалтинговая компания Mercer провела собственное исследование и опубликовала рейтинг самых удобных для проживания городов мира. В оценке участвовал 231 город. Эксперты рассматривали такие показатели, как социальные и культурные условия проживания, климат, качество еды, развлечений, транспортной инфраструктуры, а также уровень медицины, образования и предоставления услуг. Так, первое место в рейтинге заняла Вена, за ней следуют Цюрих, Ванкувер, Мюнхен, Окленд, Дюссельдорф, Франкфурт, Копенгаген, Женева и Базель. Москва заняла в рейтинге 167 место, а Санкт-Петербург стал только 174, пишет РИА Новости.