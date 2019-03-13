Электронные сигареты могут приравнять к обычным

13.03.2019 16:24



В своей новой антитабачной концепции Министерство здравоохранения предлагает приравнять электронные сигареты, вейпы и все системы нагревания табака к обычным сигаретам. Ведомство предлагает одинаково подходить в вопросах запрета и регулирования обращения на российских рынках к обычной табачной продукции и электронным средствам доставки никотина (ЭСДН). Так как по мнению ведомства, ЭСДН получили широкое распространение в России, что может привести к возникновению эпидемии никотиновой зависимости, особенно среди молодежи, пишет РИА Новости.