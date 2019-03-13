Галкин прокомментировал заявление о заказанном им убийстве Киркорова

13.03.2019 14:51



Артист Максим Галкин прокомментировал заявление одного из фигурантов дела о подготовке теракта на концерте популярного российского исполнителя Филиппа Киркорова. Так, задержанный заявил, что заказчиком теракта был Галкин. По словам самого артиста, заказ убийства Киркорова - это фантазия. При этом следственные органы полагают, что подобными заявлениями задержанный пытается затянуть ход расследуемого дела, пишет РБК.