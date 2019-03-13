Пентагон запретил трансгендерам служить в ВС США
Минобороны США подписало директиву, которая запрещает большинству трансгендеров проходить службу в ВС США, передает РИА Новости со ссылкой на Hill. Как отмечает издание, свою подпись под соответствующим распоряжением Пентагона поставил первый заместитель министра обороны США Дэвид Нокрвист.
Как уточняется, с этого момента у трансгендеров, которые поступают на службу в американские ВС, есть право служить только в том поле, который был им дан при рождении. При этом как сообщается, в ведомстве планируют рассматривать каждого кандидата отдельно.
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