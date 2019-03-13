Дом на берегу озера: все было хорошо, пока не подул «ледяной ветер»

13.03.2019 12:47



В США бурные волны и сильный ветер превратили дом, расположенный на берегу озера Онтарио в «ледяную избу».

Владельцы дома пользовались им в течение 85 лет, но никто из членов семьи Морин Уилан никогда не видел ничего подобного ранее.

В последние дни февраля в районе Рамона-Бич, где расположен дом Морин, наблюдалась холодная и ветреная погода. Сильный ветер со скоростью более 112 км в час дул с озера и «распылял» воду прямо на дом. Вода замерзла, и строение оказалось полностью покрыто льдом. Ненастье продолжалось довольно долго, в результате слой льда стал необычайно толстым.

Так выглядел дом семьи Уиланов до того, как оказался покрыт льдом (Фото: Морин Уилан)

Морин проживает в доме с братом и сестрой. Вместе они попытались ликвидировать последствия стихии: убрать наросты льда, чтобы спасти дом от возможных разрушений.

В надежде свести к минимуму повреждение водой, семья создала каналы, чтобы лед мог правильно стекать после таяния.

По словам американки, их имущество не находится в зоне затопления, а потому страховка не может покрыть ущерб. В сложившейся ситуации членам семьи пришлось делать все возможное, чтобы свести к минимуму возможный ущерб.