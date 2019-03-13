Военный самолет США пролетел над Россией

13.03.2019 12:15



Военный самолет США совершил над Россией наблюдательный полет, передает РИА Новости со ссылкой на ресурс PlaneRadar. Уточняется, что полет был совершен в рамках Договора по открытому небу.

Если говорить о более точном местонахождении борта Boeing OC-135B Open Skies (номер 61-2670), то утром в среду в 6:15 утра по мск он находился в районе Комсомольска-на-Амуре на высоте 10,7 км.

Напомним, что назначение Boeing ОС-135Б не связано с использованием оружия. Данный самолет прошел процедуру международного освидетельствования, в котором принимали участие и представители России. Как отмечается, это исключает применение техники, которая не предусматривается договором.