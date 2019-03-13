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Жителей Дагестана подозревают в подготовке взрыва на концерте Киркорова

13.03.2019 11:37
Жителей Дагестана подозревают в подготовке взрыва на концерте Киркорова

Четверо жителей Дагестана обвиняются в подготовке теракта, который произошел во время концерта Филиппа Киркорова в Махачкале в мае 2017 года. Как проинформировал в разговоре с РИА Новости адвокат одного из обвиняемых, расследование уже завершено. В данный момент идет стадия ознакомления с материалами уголовного дела.

Называются имена четырех мужчин и их роль в случившемся. Так, Хидирнеби Казуев, Габибула Халдузов, Самир Ибрагимов присягнули на верность главарю ИГИЛ (запрещенная в России организация) – именно они организовывали взрыв на выступлении Киркорова. Через некоторое время появился четвертый участник ячейки – Шамиль Магомедов, купивший вещество, используемое для создания бомбы.

Позднее все четверо решили отказаться от идеи теракта, поскольку решили, что от этого пострадает слишком много людей.

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