Токио направил Москве заявление из-за военных учений на Курилах

13.03.2019 09:54



Япония не устает «делать замечания» России, связанные с какими-либо событиями на Курилах. В этот раз, как передает РИА Новости, поводом для заявления, которое Токио направил Москве, стали военные учения, которые проходят на территории Итурупа и Кунашира. Соответствующие мероприятия стартовали там 12 марта. Заявление Япония направила России по дипломатическим каналам.

Напомним, что упомянутые Курильские острова Токио считает своей территорией. Именно они стали «камнем преткновения» для заключения с Россией Мирного договора.