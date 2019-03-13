В Самарской области ликвидирован боевик, который планировал теракт

13.03.2019 09:15



В Самарской области был ликвидирован боевик, который занимался подготовкой теракта, передает РИА Новости со ссылкой на НАК. По информации антитеррористического комитета, сотрудникам ФСБ стало известно о том, что в одном из частных домов, расположенных в селе Екатериновка (Безенчукский район), находится вооруженный мужчина.

После получения этой информации, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они предложили преступнику сдаться, но в ответ получили стрельбу. Плюс к этому бандит бросил боевую гранату в сторону силовиков, которые были вынуждены в итоге нейтрализовать мужчину.

В результате обыска дома, где находился открывший огонь, было найдено оружие, боеприпасы, а также самодельное взрывное устройство. Согласно предварительной информации, террорист планировал устроить теракт в людном месте.