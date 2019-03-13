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Загрязнение воздуха убивает больше людей, чем курение

13.03.2019 08:03
Загрязнение воздуха убивает больше людей, чем курение

Согласно новому совместному исследованию британских и немецких ученых, более 8,8 млн смертей в год во всем мире могут быть связаны с загрязненным воздухом, главным образом это касается мелких частиц сажи из выхлопных газов транспортных средств, заводов и электростанций. Это больше, чем количество смертей от употребления табачной продукции. Так, согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, в 2015 году от употребления табака в мире погибло 7,2 млн человек.

Результаты исследования показали, что только в Европе число погибших превысило 790 тыс. человек, что вдвое превышает предыдущую оценку. Ранее считалось, что загрязнение воздуха стало причиной 64 тыс. смертей в Великобритании в 2015 году, включая 17 тыс. смертельных случаев заболеваний сердца и артерий. Ученые утверждают, что средняя продолжительность жизни британцев сократилась на 1,5 года в результате загрязнения воздуха.

В Германии, согласно выводам исследователей, загрязнение воздуха привело к дополнительным 124 тыс. смертей в 2015 году и потере ожидаемой продолжительности жизни в течение 2,4 лет; в том же году, по оценкам, 81 тыс. человек были убиты загрязнением воздуха в Италии, 67 тыс. человек во Франции и 58 тыс. человек в Польше.

При этом один из авторов исследования, профессор Мюнцель из Медицинского центра Университета Майнца в Германии считает, что число смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, которые можно отнести к загрязнению воздуха, намного выше, чем ожидалось. По его словам, случаи легочных и сердечно-сосудистых заболеваний были в основном вызваны микроскопическими частицами "PM 2.5", которые оседают в легких, а затем попадают в кровоток, вызывая смертельные заболевания.

Дизельные автотранспортные средства являются одним из крупнейших производителей твердых частиц в развитых странах. На основании своих исследований, ученые призывают к более жестким ограничениям на загрязнение воздуха твердыми частицами, пишет IrishNews.

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