Палата представителей приняла пакет антироссийских законопроектов

13.03.2019 07:26



Официальный представитель Палаты представителей Конгресса США сообщил о том, что члены Палаты приняли ряд антироссийских законопроектов. Так, данные инициативы связаны с запретом поддерживать и признавать вхождение Крымского полуострова в состав России, требованием к разведслужбам США собрать информацию об имуществе президента России Владимира Путина и его ближайшего окружения, проведением оценки политических намерений российских властей и реальности угроз со стороны России для США и НАТО.

Также, в пакете документов присутствует резолюция, в которой члены Палаты осуждают руководство России за преследование политических оппонентов и призывают провести тщательное расследование убийства оппозиционера Бориса Немцова, а также требуют от Минфина США и Госдепа США ввести санкционные ограничения против всех лиц, причастных к убийству оппозиционера, в соответствии с "Актом Магнитского", пишет РБК.