Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
13 МАР, 10:15 МСК
USD (ЦБ)    65,7674
EUR (ЦБ)    74,0672

13 МАР, 10:15 МСК
USD (ЦБ)    65,7674
EUR (ЦБ)    74,0672

Палата представителей приняла пакет антироссийских законопроектов

13.03.2019 07:26
Палата представителей приняла пакет антироссийских законопроектов

Официальный представитель Палаты представителей Конгресса США сообщил о том, что члены Палаты приняли ряд антироссийских законопроектов. Так, данные инициативы связаны с запретом поддерживать и признавать вхождение Крымского полуострова в состав России, требованием к разведслужбам США собрать информацию об имуществе президента России Владимира Путина и его ближайшего окружения, проведением оценки политических намерений российских властей и реальности угроз со стороны России для США и НАТО.

Также, в пакете документов присутствует резолюция, в которой члены Палаты осуждают руководство России за преследование политических оппонентов и призывают провести тщательное расследование убийства оппозиционера Бориса Немцова, а также требуют от Минфина США и Госдепа США ввести санкционные ограничения против всех лиц, причастных к убийству оппозиционера, в соответствии с "Актом Магнитского", пишет РБК.

Порошенко планирует обменять Крым на членство в ЕС
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 1

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 7

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Узнай, страна

С омскими предпринимателями поделятся секретами продвижения и эффективными инструментами маркетинга

С омскими предпринимателями поделятся секретами продвижения и эффективными инструментами маркетинга

В Липецкой области стартовал проект по закладке интенсивных садов и строительству фруктохранилища

В Липецкой области стартовал проект по закладке интенсивных садов и строительству фруктохранилища

В Республике Карелия построят селекционно-племенной центр рыбоводства

В Республике Карелия построят селекционно-племенной центр рыбоводства

В Москве тестируют российское мобильное приложение –переводчик устной речи в письменную

В Москве тестируют российское мобильное приложение –переводчик устной речи в письменную

Новости СМИ

Новости дня

09:54 Токио направил Москве заявление из-за военных учений на Курилах Токио направил Москве заявление из-за военных учений на Курилах
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
09:15 В Самарской области ликвидирован боевик, который планировал теракт В Самарской области ликвидирован боевик, который планировал теракт
08:23 В ООН представили доклад об атмосфере запугивания на Украине В ООН представили доклад об атмосфере запугивания на Украине
08:03 Загрязнение воздуха убивает больше людей, чем курение Загрязнение воздуха убивает больше людей, чем курение
06:55 Порошенко планирует обменять Крым на членство в ЕС Порошенко планирует обменять Крым на членство в ЕС
06:36 ГИБДД поддерживает ужесточение штрафов за превышение скорости ГИБДД поддерживает ужесточение штрафов за превышение скорости
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
06:19 Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Узнай, страна!

09:39 С омскими предпринимателями поделятся секретами продвижения и эффективными инструментами маркетинга С омскими предпринимателями поделятся секретами продвижения и эффективными инструментами маркетинга
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
12 МАР, 19:36 В Липецкой области стартовал проект по закладке интенсивных садов и строительству фруктохранилища В Липецкой области стартовал проект по закладке интенсивных садов и строительству фруктохранилища
12 МАР, 18:59 В Республике Карелия построят селекционно-племенной центр рыбоводства В Республике Карелия построят селекционно-племенной центр рыбоводства
12 МАР, 18:32 В Москве тестируют российское мобильное приложение –переводчик устной речи в письменную В Москве тестируют российское мобильное приложение –переводчик устной речи в письменную
12 МАР, 16:59 В Тамбове представили обновленный плацкартный вагон Тамбовского вагоноремонтного завода В Тамбове представили обновленный плацкартный вагон Тамбовского вагоноремонтного завода
12 МАР, 11:38 И блинов отведал, и книжку получил И блинов отведал, и книжку получил

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter