Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

13.03.2019 06:19



Певица Юлия Началова, которая на днях была госпитализирована из-за сильного повышения сахара в крови, в настоящее время подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает РЕН ТВ ссылаясь на собственные источники. Тем не менее, представитель певицы Владимир Белов отказался как-то прокомментировать ситуацию. А в Instagram Юлии Началовой размещена информация о том, что певица проводит стандартную процедуру поддержки организма после серьезных нагрузок, связанных с ее работой в новом шоу, в одной из столичных клиник.