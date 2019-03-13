Совкомбанк заинтересовался покупкой доли в «Детском мире»

13.03.2019 00:41



Появилась не подтвержденная официальными источниками информация, согласно которой «Совкомбанк» заинтересован в покупке определенной доли сети магазинов «Детский мир», сообщает «Коммерсантъ». Предположительно речь идет о доли в размере 25%, чья рыночная стоимость составляет более 16 млрд рублей. По заявлению Владимира Евтушенкова, владеющего «Детским миром», он достиг договоренности, касающейся продажи 51% акций организации, но не назвал имени покупателя.