Путин поручил «Газпрому» увеличить темпы газификации России

12.03.2019 21:35



Владимир Путин, занимающий пост президента России, провел рабочую встречу с Алексеем Миллером, который является председателем правления копании «Газпром», в ходе которой он поручил разработать и предоставить ему предложение по увеличению скорости газификации страны, сообщают «РИА новости». На текущий момент общий процент газификации по стране составляет чуть более 68%, а ежегодный прирост не превышает отметку в 1,5%.