В штабе Порошенко рассказали, сколько он пьет

12.03.2019 20:50



Олег Медведев, являющийся официальным представителем избирательного штаба Петра Порошенко, опроверг слухи о том, что президент Украины страдает от алкоголизма, сообщив, что президент практически не употребляет алкоголь, сообщают «РИА новости». Данное заявление было сделано в ходе одной из украинских телепрограмм, где был поднят вопрос, касающийся популярных в народе слухов о «пристрастии украинского лидера к алкоголю».