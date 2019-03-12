Армия России начала создавать суверенный Интернет

12.03.2019 20:39



Разработка суверенного отечественного интернета началась силами IT-специалистов Министерства обороны России, а его суть заключается в том, что все важные данные будут храниться исключительно на серверах Минобороны, сообщают «Известия». Разработка получила название «Мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС), а первоначальный этап разработки завершится в конце 2019 года. В общей сложности система будет разрабатываться на протяжении последующих двух лет.