МИД России заявил о нечестной конкуренции со стороны США

12.03.2019 19:59



Согласно официальному заявлению представителя Министерства иностранных дел России, США ведет нечестную конкурентную борьбу в вопросах, связанных с Венесуэлой, в особенности если они касаются нефти, сообщает «Газета.ру». Правительство США ведет очень «грязную» политическую игру, прикрываясь обвинениями в адрес России и Венесуэлы, в то же самое время всячески изыскивая любую возможность для того, чтобы «разжечь» активные политические протесты внутри Венесуэлы, целью которых непременно должно стать свержение действующей власти Николаса Мадуро.