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МИД России заявил о нечестной конкуренции со стороны США

12.03.2019 19:59
МИД России заявил о нечестной конкуренции со стороны США

Согласно официальному заявлению представителя Министерства иностранных дел России, США ведет нечестную конкурентную борьбу в вопросах, связанных с Венесуэлой, в особенности если они касаются нефти, сообщает «Газета.ру». Правительство США ведет очень «грязную» политическую игру, прикрываясь обвинениями в адрес России и Венесуэлы, в то же самое время всячески изыскивая любую возможность для того, чтобы «разжечь» активные политические протесты внутри Венесуэлы, целью которых непременно должно стать свержение действующей власти Николаса Мадуро.

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