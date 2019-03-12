Путин предложил наделить СК РФ новыми полномочиями

12.03.2019 19:53



Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, внес предложение, согласно которому подразумевается наделить Следственный комитет России (СК) рядом новых функциональных возможностей, а именно проведением и организацией судебных экспертиз, в том числе с использованием «детектора лжи», сообщает ТК «Звезда». Силовое ведомство будет наделено преференцией по осуществлению всех видов специализированных экспертиз, в том числе с использованием современнейшего оборудования и методик.