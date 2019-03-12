В Британии появилась монета в память о Стивене Хокинге

12.03.2019 17:55



В Британии появилась монета, посвященная памяти Стивена Хокинга. Ее выпустил Королевский монетный двор Великобритании. На монете, достоинством в 50 пенсов, изображена черная дыра. При этом монета является сувенирной и не будет пущена в обращение. Дочь ученого Люси прокомментировала выпуск памятной монеты в честь своего отца. По ее словам, это большая честь, которой удостоены такие крупные представители науки как Исаак Ньютон и Чарльз Дарвин, пишет ТАСС.