В МИД ответили на обвинения Помпео по "Роснефти"

12.03.2019 15:34



Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал обвинения главы Госдепартамента США Майка Помпео в адрес российской госкорпорации "Роснефть". Так, ранее, Помпео обвинил Роснефть в том, что компания нарушает санкционные ограничения введенные США в отношении Венесуэлы закупая нефть у национальной венесуэльской компании PDVSA. По словам Лаврова, данные заявления Помпео не сочетаются с международным правом, пишет ТАСС.