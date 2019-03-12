Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
12 МАР, 17:49 МСК
USD (ЦБ)    65,7674
EUR (ЦБ)    74,0672

12 МАР, 17:49 МСК
USD (ЦБ)    65,7674
EUR (ЦБ)    74,0672

Песков прокомментировал заявление спикера парламента Чечни о кровной мести

12.03.2019 14:55
Песков прокомментировал заявление спикера парламента Чечни о кровной мести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, объявившего "кровную месть" блогеру Тумсо Абдурахманову, который назвал отца лидера Чечни Рамзана Кадырова предателем чеченского народа. Так, Песков заявил, что сам лично не слышал подобных слов, поэтому не может дать каких-либо комментариев по этому вопросу, однако, пресс-секретарь президента подчеркнул, что понятия "кровная месть" нет в правовом поле и быть не может в правовом государстве, которым является Россия, пишет газета Известия.

Госдума приняла проект закона о доплатах к пенсиям
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 1

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 6

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Узнай, страна

Из Свердловской области во Вьетнам отправили первую партию проволоки из пятикомпонентного сплава

Из Свердловской области во Вьетнам отправили первую партию проволоки из пятикомпонентного сплава

В Тамбове журналистам показали обновленный плацкартный вагон

В Тамбове журналистам показали обновленный плацкартный вагон

Впервые омская компания получит сертификат «Сделано в России»

Впервые омская компания получит сертификат «Сделано в России»

И блинов отведал, и книжку получил

И блинов отведал, и книжку получил

Новости СМИ

Новости дня

17:36 Транзит российского газа через Болгарию в Турцию будет прекращен с 2020 года Транзит российского газа через Болгарию в Турцию будет прекращен с 2020 года
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
16:55 Минздрав представил правительству антитабачную концепцию Минздрав представил правительству антитабачную концепцию
16:29 Европарламент призывает остановить строительство "Северного потока - 2" Европарламент призывает остановить строительство "Северного потока - 2"
15:49 Предпенсионеры смогут получать алименты по нетрудоспособности Предпенсионеры смогут получать алименты по нетрудоспособности
15:34 В МИД ответили на обвинения Помпео по "Роснефти" В МИД ответили на обвинения Помпео по "Роснефти"
14:36 Госдума приняла проект закона о доплатах к пенсиям Госдума приняла проект закона о доплатах к пенсиям
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
14:03 Россия направила Украине ноту из-за нарушения Договора о дружбе Россия направила Украине ноту из-за нарушения Договора о дружбе

Узнай, страна!

17:34 Из Свердловской области во Вьетнам отправили первую партию проволоки из пятикомпонентного сплава Из Свердловской области во Вьетнам отправили первую партию проволоки из пятикомпонентного сплава
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
16:59 В Тамбове журналистам показали обновленный плацкартный вагон В Тамбове журналистам показали обновленный плацкартный вагон
14:20 Впервые омская компания получит сертификат «Сделано в России» Впервые омская компания получит сертификат «Сделано в России»
11:38 И блинов отведал, и книжку получил И блинов отведал, и книжку получил
11 МАР, 19:32 В Калужской области начали выпускать новой серию энергоэффективных светильников с БАП В Калужской области начали выпускать новой серию энергоэффективных светильников с БАП
11 МАР, 18:48 Из Москвы в Нидерланды отправили СВЧ-радиометр «Ранет-05» для оценки рисков наводнений Из Москвы в Нидерланды отправили СВЧ-радиометр «Ранет-05» для оценки рисков наводнений

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter