Песков прокомментировал заявление спикера парламента Чечни о кровной мести

12.03.2019 14:55



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, объявившего "кровную месть" блогеру Тумсо Абдурахманову, который назвал отца лидера Чечни Рамзана Кадырова предателем чеченского народа. Так, Песков заявил, что сам лично не слышал подобных слов, поэтому не может дать каких-либо комментариев по этому вопросу, однако, пресс-секретарь президента подчеркнул, что понятия "кровная месть" нет в правовом поле и быть не может в правовом государстве, которым является Россия, пишет газета Известия.