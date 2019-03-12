Госдума приняла проект закона о доплатах к пенсиям

12.03.2019 14:36



Государственная дума РФ рассмотрела проект закона о перерасчете социальных надбавок к пенсионным выплатам. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, депутаты одобрили данный законопроект в первом чтении. По его словам, закон будет принят в самое ближайшее время, скорее всего в течение недели, для того, чтобы люди, а их около 4 млн человек, смогли как можно скорее получить положенные выплаты, пишет РБК.